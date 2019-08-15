الظبط والربط انتما في الدوري الممتاز ..برافو بروف كمال شداد.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** المريخ كبير البلد عاد للبلد بالسلامة ويستعد لخوض أولي معاركه في الدوري الممتاز والمعركة أمام الأهلي مروي عصر الأحد المقبل وتعد تجربة جاده ومفيده قبل لقائه الفاصل بشبيبة القبائل وياليته يتمكن من أداء مباراة دورية ثانية ..والاهلي استعد جيدا للقاء تحت قيادة مدربه فاروق جبرة ولكن الاحمر أقرب للفوز بخبرة لاعبيه وإمكاناتهم ومهاراتهم الفنية العالية والمباراة مقامة باستاد كريمة بعد أن تم إصلاح أرضية الملعب ولن تنقل لاستاد دنقلا كما نشر في بعض المواقع ومعليش اهلي الدناقلة ويمكنكم مشاهدة الزعيم والاستمتاع بالمباراة عبر الشاشة الصغيرة

** نعم المريخ عاد بنتيجة لا بأس بها من الجزائر ومعركته الثانية الفاصلة لم يتبق لها سوي اسبوع واحد وحتي يخرج بالنتيجة المرجو ويصعد للدور الثاني في البطولة الإفريقية علينا أن نركز علي اللاعبين ونهيئ لهم المناخ المناسب وذلك بادخالهم معسكر مريح والوصول باي لاعب الي اعلي معدل في اللياقة البدنية وشخصيا لا اعول علي الجماهير كثيرا وقد نجح الإعلام في حشد الجماهير لمباريات كثيرة وملأت المدرجات عن آخرها وكانت اخر مباراة جماهيرية مباراة النجم الساحلي في نصف نهائي البطولة العربية ولم تفعل الجماهير شيئا ومعظمها كان صامتا صمت القبور وخرج الاحمر من البطولة وجماهيرنا بطبعها سلبية والجماهير في النهاية لا تلعب والقصة كلها في اللاعب ..والمريخ خسر مباريات كثيرة أمام جماهيره وكدت أن اموت في مباراة قبل نهائي الكونفدرالية عام ٢٠٠٧ أمام الصفاقسي من الزحام الجماهيري وخرج المريخ مهزوما ٤..٢ .

** فشلت كل محاولات مجلس الهلال لتأجيل مباراة الفريق أمام الرابطة كوستي في استهلالية الدوري الممتاز ( وصعب يا شداد ) ويسافر الازرق الي كوستي صباح غد ولا يهم أن يلعب بالصف الثالث او الرابع .المهم أن من يلعبون يرتدون شعار الهلال

** في الأخبار أن الجهاز الفني للهلال قرر أداء المباراة بالصف الثاني

** د كمال شداد كان قد أكد في كلمته خلال حفل قرعة الدوري الممتاز أن اتحاده لن يسمح بتأجيل أي مباراة الا لظروف قاهرة وكان رائعا أن يرفض الاتحاد نقل مباراة الهلال والرابطة للخرطوم

** مع شداد ما فيش فوضي إنما تطبيق للقانون

٠** واحد من البعام بعث لي برسالة يقول فيها .شابكنا كل يوم شداد شداد ..طيب شداد ليه ما كرمك في حفل قرعة الدوري الممتاز

** قطعا شخصي لا ينتظر تكريم من شداد ولا من أي جهة اخري ويكفي أن يقرأ لقلمي ثلاث او اربع أفراد والتكريم لاي كاتب دائما ما يأتي من القارئ .وساظل أكتب عن شداد وادافع عنه بالحق

** العبرة ليست في حشد الجماهير باستاد المريخ .العبرة في التشجيع الهادر القوي ودون توقف وهذا من خلال تجاربنا مع الجماهير لا يحدث

** جماهيرنا لم تتعلم من الجماهير المصرية ولا الجزائرية ولا جماهير دول الخليج

** ملعب المريخ تحول الي نجيل اخضر يسر الناظرين ويريح اللاعبين ..والتحية للأخ طارق سيد المعتصم قائد حملة تأهيل الملعب والتحية لكل القروبات التي ساهمت بفعالية في صيانة الملعب والأستاد والتحية لكل من وضع طوبة او زهرة ونرجو المحافظة علي الملعب والأستاد وياليت الحملة تشمل خارج وحول الاستاد

** الهلال في امتحان صعب عندما يواجه الوصل الإماراتي مساء الثلاثاء المقبل بدبي في بداية مشواره العربي .وربنا يستر

** من اشاع لوفاة الاخ الصادق مادبو أمس إنسان مريض .ربنا يشفيهو

** جماهير المريخ تطالب بمحمود امبدة في المباريات المقبلة كطرف شمال

** نلسون زارقلا لاعب المريخ الجديد دخل في تدريبات عنيفة جادة في محاولة لالحاقه بمباراة الشبيبة وسيف تيري أيضا وصل لمستوي جيد من حيث اللياقة البدنية

** الليلة ما حنجيب سيرة الكاردينال عشان ما نزعل المريخاب وبعضا من الهلالاب

** الهلال صعد الي دور ال ٣٢ في البطولة الإفريقية بنسبة ٨٥ ٠/٠ بعد تعادله الايجابي مع ريون الرواندي الذي يلعب كرة حديثه لكنه لا يصل الي الشباك

** أهلا بالأخ العزيز أسامة رئيس رابطة مشجعي الهلال بحائل بالمملكة العربية السعودية وقد وصل الخرطوم للاحتفال بزواج كريمته ..وتهانينا ومليون مبروك

** تحية هذا الصباح لاستاذنا الكبير كمال حامد والذي افني زهرة شبابه في خدمة الإعلام الرياضي والحركة الرياضية

** الأستاذ محمد وردي حضور في حفل التوقيع النهائي ظهر السبت بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري باغنياته الوطنية الشجية القوية

** وطن غالي ونجومو تلالي في العالي

** آخر دبوس

** الظبط والربط انتما في الدوري الممتاز ..برافو بروف كمال شداد