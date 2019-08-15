سيتي يستعد لتوتنهام ومحو ذكرى الخروج من “الأبطال”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أنهى توتنهام هوتسبير طموحات مانشستر سيتي الأوروبية الموسم الماضي ويتطلع لعرقلة آمال فريق المدرب بيب غوارديولا في الفوز باللقب الثالث على التوالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يلتقي الفريقان في ملعب الاتحاد يوم السبت.

وحدثت انتكاسة نادرة لسيتي خلال موسم مذهل بخروجه المثير من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام في أبريل الماضي.

وفاز سيتي في مباراة الإياب 4-3 لكنه ودع المسابقة بفارق الأهداف خارج الديار عقب إلغاء هدف متأخر من رحيم سترلينغ، كان سيؤهل سيتي إلى قبل النهائي، بداعي التسلل بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وبعدها بثلاثة أيام التقى الفريقان مرة أخرى في الدوري ليواصل فريق غوارديولا سعيه للفوز باللقب بعد الانتصار 1-صفر.

وبدأ الفريقان الدوري هذا الموسم بفوز رائع حيث سحق سيتي مستضيفه وست هام يونايتد 5-صفر بينما عانى توتنهام قبل الفوز 3-1 على ضيفه أستون فيلا الوافد الجديد.

سيشعر سيتي بالراحة لغياب الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لاعب توتنهام عن اللقاء لإيقافه ثلاث مباريات. وسجل سون الهدف الوحيد لفريقه في ذهاب دوري الأبطال بينما أحرز ثنائية في العودة لكن هاري كين، الذي عن غاب عن المباراتين، بدأ الموسم الجديد بشكل جيد عندما سجل ثنائية في مرمى فيلا.

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وسيحتاج ليفربول للتعافي سريعا من فوزه الصعب بركلات الترجيح على تشيلسي في مباراة كأس السوبر الأوروبية في إسطنبول أمس الأربعاء حيث سينتقل لمواجهة ساوثامبتون يوم السبت.

وبدأ فريق المدرب يورغن كلوب الموسم بالفوز 4-1 على ضيفه نوريتش سيتي لكن سيخوض المباراة المقبلة بدون حارسه الأساسي أليسون بيكر الذي تعرض لإصابة في ربلة الساق خلال المباراة الافتتاحية.

وتعرض تشيلسي بقيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد للخسارة 4-صفر أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد لكنه ظهر بشكل جيد في إسطنبول وأمامه يوم إضافي للتعافي قبل استضافة ليستر سيتي يوم الأحد المقبل.

وسيخوض مانشستر يونايتد مواجهة صعبة خارج أرضه أمام ولفرهامبتون واندرارز يوم الاثنين المقبل حيث سيعود إلى ذات الملعب الذي شهد خسارته 2-1 في دور الثمانية لكأس الاتحاد في مارس الماضي.

ويسعى أرسنال لمواصلة انتصاراته بعد افتتاح الموسم بالفوز على ملعب نيوكاسل يونايتد عندما يستضيف فريق شون دايك مدرب بيرنلي في ملعب الإمارات يوم السبت.

وأراح أرسنال العديد من لاعبيه الجدد أمام نيوكاسل لكن المدرب أوناي إيمري قد يدفع بالثلاثي الهجومي المكون من بيير-إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت والوافد الجديد الجناح نيكولا بيبي.