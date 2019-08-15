مصرع واصابة 9 اشخاص بسبب الامطار والسيول بالجزيرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، يوم الثلاثاء، جراء أمطار غزيرة ضربت ولاية الجزيرة، تسببت في سيول وفيضانات، ونقلت وكالة السودان للأنباء، أن الحادثة وقعت نتيجة لانهيار عدد من المنازل بعد تأثر نحو 10 قرى بالأمطار الغزيرة.

وتشهد معظم الولايات أمطاراً وسيولاً غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، وقطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض”. المادة السابقة علامات تدل على أنك من”إي إن إف جي” الشخصية الأندر بالعالم.! المقالة القادمة سيتي يستعد لتوتنهام ومحو ذكرى الخروج من “الأبطال”

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