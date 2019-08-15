علامات تدل على أنك من”إي إن إف جي” الشخصية الأندر بالعالم.!

الخليج 365 :

هل سمعت يوما عن “مؤشر مايرز بريغز للأنماط”؟، إنه في الواقع الاختبار النفسي الأكثر استخداما في العالم، وقد طورته المؤلفة البريطانية كاثرين بريغز وابنتها إيزابيل بريغز مايرز انطلاقا من نظرية الأنماط النفسية للمفكر والطبيب النفسي السويسري كارل غوستاف يونغ.

أشارت الكاتبة “آمبر تي” في تقرير نشرته مجلة “سانتي بلوس” الفرنسية، إلى أن هذا الاختبار يُتيح لك تحديد شخصيتك من بين 16 نوعا من الشخصيات، وبالتالي يمكنه مساعدتك في التعرف على نفسك بشكل أفضل من أجل توجيهك أو تحسين علاقاتك بالآخرين.

ويتمثّل أندر أنواع الشخصيات في نوع “إي إن إف جي” الذي يرتبط بالانطوائية والحدس والأحاسيس وإطلاق الأحكام.

وكانت كاثرين وإيزابيل مفتونتيْن بنظرية الأنماط النفسية ليونغ، وسرعان ما أدركتا أن هذا التحليل للشخصيات يمكن تطبيقه في العالم الواقعي.

وخلال الحرب العالمية الثانية، بدأت الأم وابنتها في تطوير مؤشر يساعد على فهم الاختلافات الفردية، وكان الهدف من هذا المؤشر مساعدة الأشخاص على فهم أنفسهم كي يتمكنوا من اختيار خطط مهنية أكثر ملاءمة لشخصياتهم وينعموا بحياة أكثر صحة وسعادة.

يعتبر الذين ينتمون لنوع “إي إن إف جي” مثاليين وحساسين، فضلا عن أنهم يتمتعون بمعايير أخلاقية عالية وطموحات قوية.

وعلى الرغم من أن إجراء الاختبار لتحديد نوع شخصيتك يظلّ الخيار الأفضل، فإن هناك عشر علامات تدل على أن قد تكون من هذه الفئة النادرة من الناس.

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1- تشعر أنك مختلف عن الآخرين

باعتبار أن قليلين هم من يمتلكون نوع شخصيتك، فستشعر أحيانا بأنك تُغرّد خارج السرب، وتواجه صعوبة في العثور على مكانك في هذا العالم، كما تشعر بأنك مختلف عن أقرانك منذ أن كنت صغيرا، ونتيجة لذلك تفضل تمضية الوقت بمفردك.

2- تهتم بصدق لأمر من حولك

حين تسأل عن أحوال شخص ما، فأنت لا تعتبر ذلك مجرد سؤال، إذ إنك ترغب حقا في سماع الحقيقة وتسعى إلى معرفة حالته النفسية من أجل مساعدته بشكل أفضل.

3- يرتاح الآخرون برفقتك

أنت ودود على نحو طبيعي وهو ما يشعر الآخرين بالراحة في حضورك، لذلك فإن من المألوف أن يُخبرك الناس بأسرارٍ شخصية ويشاركوك جميع أنواع الأحلام والآمال.

4- تبتعد عن الدراما والأشخاص السامين

لا يعني تفهمّك لمن حولك أنك تهدر الوقت مع غير صادقين، وباعتبار أنك تهتم بجودة علاقاتك لا عددها، فأنت لا تهتم بأي شخص لا يقدم أي إضافة.

5- لا تحتمل الضجيج والثرثرة

نيتك حسنة وتبحث باستمرار عن الحقيقة، لذلك تبتعد عن الثرثرة التي لا معنى لها ولا يكون الهدف منها سوى كسر الصمت وتخلو من العمق، مثل الحديث عن المطر أو الطقس الجميل.

6- أنت متعاطف

أنت تتمتع بالقدرة على فهم الآخرين وجعلهم يشعرون بالراحة والتعاطف، فحين يمر شخص ما بوقت عصيب تكون أول من يمدّ له يد المساعدة، كما أنك مستعد دائما لتقديم العون والدعم.

7- تسعى لتحقيق إنجازات عظيمة

نظرا لأنك ذكي، فأنت تقضي الكثير من الوقت في التفكير في أهدافك وتريد أن يكون لحياتك معنى حقيقي. فضلا عن ذلك، أنت نافذ البصيرة وقادر على رؤية الصورة الكبيرة، وهو ما يجعلك مخططا ممتازا يركز كل جهوده على هدف نهائي سيدفعك في النهاية نحو القمة.

8- أنت ذكي ومثقف

أنت مُفكر وفي بحث مستمر عن المعرفة والمعلومات، وسواء تعلق الأمر بعلم النفس أو التنمية الذاتية أو الروحانيات أو حتى العلوم، فأنت تحب تعلم أمور جديدة وأن تكون نظرتك للعالم أشمل.

9- تتميز بأداء عال

بسبب طبيعتك الانطوائية، أنت تمتلك العديد من الهوايات وترغب في تطوير مهاراتك. وبالنظر إلى أنك مثابر ودؤوب، فأنت منظم وتؤدي جميع مهامك بطريقة منهجية وباهتمام وتحفيز.

10- تظهر حيويتك دائما

مما لا شك فيه أنك انطوائي، لكن من يعرفونك يميلون إلى الاعتقاد بأنك منفتح. في الحقيقة، غالبا ما تميل إلى تضليل الآخرين من خلال إظهار حيويتك دائما