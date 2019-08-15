اسماء اعضاء المجلس السيادي لقوى التغيير والمجلس العسكري ومرشح تجمع المهنيين…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية بالخرطوم، اليوم الخميس، بأن قوى الحرية والتغيير السودانية رشحت لمجلس السيادة كلا من طه عثمان عن تجمع المهنيين، وفدوى عبدالرحمن قوى المجتمع المدني.

وتفصيلا نقلت قناة الغد عن مراسلها أن فيصل بابكر، مرشح التجمع الاتحادي المعارض قد اعتذر عن قبول الترشح بينما لم يعلن بعد عن مرشح قوى نداء السودان، إذ من المتوقع أن ينتمي لشرق السودان، بينما ترجح مصادر أن يكون من الحركات المسلحة.

وفي ذات السياق اختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي.

وقرر “العسكري” أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي.

وسيمثل العسكري في المجلس السيادي كل من الفريق محمد حمدان “حميدتي”، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق.

ومن المقرر التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، السبت المقبل، يعقبه الإعلان عن تشكيل مجلسي السيادة والوزراء.