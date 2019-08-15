حمدوك رئيساً للوزراء بالإجماع…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خلال إجتماع الهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير اليوم الخميس.اعتمدت بالتوافق د. عبد الله حمدوك بالإجماع مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء، وعبد القادر محمد رئيساً للقضاء ومحمد الحافظ لمنصب النائب عام.

وتم تأجيل اعتماد أعضاء المجلس السيادي إلى اجتماع لاحق مساء اليوم لإجراء مزيد من التشاور.

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