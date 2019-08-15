ليفربول يهزم تشلسي ويتوج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه

توج فريق ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه 5-4 بركلات الترجيح على مواطنه تشلسي في ملعب “فودافون أرينا” بمدينة إسطنبول، معقل فريق بشكتاش التركي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ولجأ الفريقان إلى وقت إضافي وانتهى بالتعادل 2-2، ثم احتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر.

وبادر “البلوز” بالتسجيل عبر مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو (36)، قبل أن يتعادل السنغالي ساديو ماني “للريدز” (48).

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وواصل ماني تألقه بعدما عاد لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني لليفربول (95)، غير أن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز جورجينيو هدف التعادل لتشلسي (101 من ركلة جزاء).

وبحسب الجزيرة نت رفعت الكرة الإنجليزية حصيلتها من البطولة إلى ثمانية ألقاب، لكنها ظلت في المركز الثالث في قائمة البلدان الأكثر تتويجا باللقب، خلف إسبانيا المتوجة بـ15 لقبا، وإيطاليا الفائزة بتسعة ألقاب.

ويأتي هذا الفوز ليصالح به ليفربول -الذي سبق له الفوز بالبطولة أعوام: 1977 و2001 و2005- جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق لقب الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

وفي المقابل، عمّق جراح تشلسي، الذي خسر برباعية نظيفة أمام مضيفه مانشستر يونايتد الأحد الماضي في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وشهدت المباراة إدارة الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار، لتصبح أول حكمة تتولى قيادة مباراة نهائية لفرق الرجال في إحدى المسابقات القارية الكبرى، وعاونتها الحكمتان مانويلا نيكولوسي وميشيل أونيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)