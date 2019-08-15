أسعار الذهب تسجل إنخفاض

التاريخ: 15-أغسطس-2019
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سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية اليوم الخميس1512.45 دولاراً بانخفاض 3 دولارات و7 سنتات عن تداول أمس الأربعاء والذي كان قد بلغ.52 1515 دولاراً.
وبحسب (سونا) بلغ سعر الجرام عالمياً 48.78 دولاراً، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 45 جنيهاً ليصبح السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 2195 جنيها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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