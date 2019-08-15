باحث يدعو إلى إعفاء معظم ديون السودان

دعا الدكتور إبراهيم أحمد البدوى عبد الساتر الباحث في مركز التنمية العالمية بوشنطن إلى إعفاء معظم ديون السودان وإعادة هيكلة بعضها.

وأشار عبد الساتر في تصريح بحسب (سونا) أن إعفاء ديون السودان سيؤدي إلى تمكنه من التعاقد على قروض ومساعدات إقليمية ودولية خاصة في قطاعات خدمات الصحة والمياه والتعليم والإنشاءات بالإضافة إلى توفير ما لا يقل عن 50% من الموازنة والتي يمكن توظيفها لتمويل الإنفاق المستهدف لقطاعي التعليم والصحة وسيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية.

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وشدد على ضرورة إعادة صياغة دور بنك السودان في ظل منهج تنموي، تضطلع فيه سياسات سعر الصرف وغيرها من السياسات النقدية والتمويلية بدورها المنشود في هذا الإطار، حيث أنها ستساهم في تنويع قاعدة الاقتصاد عن طريق زيادة قطاعي الزارعة والصناعة والخدمات الاقتصادية بجانب الاستفادة من واردات البترول والذهب لتمويل التحول الهيكلي المنشود.

ونادى الباحث في مركز التنمية العالمية بوشنطن بضرورة ترشيق الحكم الاتحادي والولائي بجانب تمويل أجندة ترشيد وخفض الإنفاق العسكري لتحقيق الأهداف المرجوة على صعيد تخصيص الموارد وتوفير الاعتمادات المطلوبة في الحكومة المقبلة.

ودعا إلى تخفيض الميزانية السيادية في مؤسسات الحكم الاتحادي والرجوع لنظام الولايات مع تخصيص موارد أكبر لمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة بالولايات المختلفة، لافتا إلى أن ترشيد الصرف على القطاع الأمني والعسكري بنسبة الثلث فقط خلال ثلاث سنوات سيؤدي إلى توفير حوالي عشرين بالمئة من إجمالي الميزانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)