موين:التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية من البشريات

التاريخ: 15-أغسطس-2019
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هنأ الأستاذ شول موين بول رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان الشعب السودانى بالتوقيع على وثائق الفترة الانتقالية المزمع السبت المقبل بقاعة الصداقة بالخرطوم، مضيفاً أن التوقيع من بشريات الاتفاق الذى تم بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى اعلان الحرية والتغيير .
وقال في تصريح حسب وكالة السودان للأنباء إن هذا الاتفاق يرسم مستقبل أفضل للسودان وأن هذا التوقيع يؤكد وفاء المشاركين بالتزامهم بأنهم ينحازون للشعب السودانى صاحب الثورة الحقيقية لحياة أفضل .
وأضاف أنه بهذا التوقيع يدخل السودان مرحلة جديدة هى مرحلة الحرية والسلام والعدالة ، وهنأ الشعب بهذه المناسبة رجالاً ونساءً وشباباً وكل القوى السياسية الحادبة على مصلحة الوطن التى تنازلت عن مصلحة الأحزاب السياسية الضيقة وتكاتفت من أجل مستقبل السودان.
وناشد موين كل أبناء الشعب السودانى الخروج لساحة الاحتفال للمشاركة فى هذه المناسبة التاريخية ، مضيفاً أنهم خلال اجتماعهم اليوم كونوا لجان لخروج كل أبناء أبيي للمشاركة فى هذه المناسبة ، داعياً كل أبناء أبيي بكل قطاعاتهم المختلفة الشباب المرأة وكل منظمات المجتمع المدني أبيي بالخروج للمشاركة فى هذا الاحتفال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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