وجدي : ترتيبات التوقيع تجري على قدم وساق

أكد الأستاذ وجدي صالح، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير أن الترتيبات للاحتفال بالتوقيع على وثائق الفترة الانتقالية تجري على قدم وساق.

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وقال وجدي في تصريح بحسب (سونا) إن مراسم التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية ستتم بقاعة الصداقة بالخرطوم عند الساعة الواحدة ظهراً بحضور الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا وزعماء ورؤساء دول الجوار والضامنين على وثائق الفترة الانتقالية.

وأبان وجدي أن الاحتفال سينتقل في ذات اليوم عند الرابعة مساء إلى ساحة الحرية بمشاركة كل مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير وكل الشعب السوداني.

وكشف وجدي أنه يوم الثامن عشر من الشهر الجاري سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري ويوم التاسع عشر سيؤدي أعضاء مجلس السيادة القسم أمام رئيس القضاء. وأضاف أنه فى العشرين من هذا الشهر سيتم تعيين رئيس مجلس الوزراء من قبل مجلس السيادة وفي اليوم الحادي والعشرين سيؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء. وأضاف أنه في الثامن والعشرين سيتم الإعلان عن الحكومة الانتقالية وأعضاء مجلس الوزراء وسيتم في اليوم الثاني مباشرة أداء القسم للحكومة الجديدة أمام مجلس السيادة ورئيس الوزراء ورئيس القضاء. مبينا أنه في الأول من سبتمبر سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وسيتم الشروع فورا في عملية السلام باعتبارها أولوية بموجب الوثيقة الدستورية بالإضافة إلى المهام الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)