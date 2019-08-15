“الارصاد الجوي” تحذر من امطار رعدية مختلفة الغزارة تؤثر على حالة الطقس في السودان اليوم وغدا

توقعت هيئة الارصاد الجوية استمرار تأثر احوال الطقس في السودان تشكب سحب رعدية وهطول امطار مختلفة الغزارة خلال اليومين القادمين وفق تقرير تابعه موقع اخبار السودان .

وقالت الارصاد السودانية ان طقس اليوم الخميس يتوقع ان يتأثر بالامطار في جميع ولايات السودان حيث يتوقع ان تتساقط امطار خفيفة الى متوسطة في البحر الاحمر وكسلا وشمال كردفان والجزيرة والنيل الابيض والنيل الازرق ونهر النيل والشمالية والخرطوم .

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وبحسب غرفة الاخبار توقعت الارصاد ان تتساقط امطار متوسطة الى غزيرة على مناطق في القضارف وجنوب وغرب كردفان وكسلا وسنار ودارفور الكبرى والنيل الابيض اليوم الخميس .

اما احوال الطقس يوم الجمعة فتشهد امطار خفيفة الى متوسطة في البحر الاحمر والشمالية والجزيرة ونهر النيل والخرطوم وكردفان الكبرى والقضارف ودارفور الكبرى عدا جنوب دارفور وتكون متوسطة الى غزيرة في كسلا والنيل الابيض النيل الازرق وجنوب دارفور وسنار .

وفي تنبيهات للارصاد الجوية تابعها موقع اخبار السودان حذرت من تشكل السحب الرعدية وامطار غزيرة مساء اليوم الخميس على الولاية البحر الاحمر ودارفور حتى صباح الجمعة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)