بدء تفويج الحجاج إلى الخرطوم والمدينة المنورة

التاريخ: 15-أغسطس-2019
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أعلنت بعثة ولاية الخرطوم اكتمال الترتيبات لتفويج حجاج ولاية الخرطوم من مكة المكرمة إلى الخرطوم والمدينة المنورة .
وقال رئيس حملات حجاج ولاية الخرطوم علي إبراهيم الحدقنو إن جميع الحجاج بخير وعافية معلنا عن بدء خارطة التفويج العكسي من مكة المكرمة إلى الخرطوم والمدينة المنورة، مشيرا إلى انطلاق خطة التفويج صباح يوم ١٦ أغسطس لحجاج الولاية المغادرين جوا للخرطوم بينما يغادر حجاج الولاية عبر البحر في يوم ١٧ أغسطس فيما يغادر حجاج الولاية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في الموسم الثاني في يوم ١٦ أغسطس الجاري.
وبحسب الصيحة أضاف أنه ستغادر ٨ أفواج تضم ٣١٩ حاجا جوا من مطار الملك عبد العزيز بجدة يوم ١٦ أغسطس، بينما تغادر يوم ١٧ أغسطس أفواج البحر البالغة ٢٠ فوجا تضم ٩٦٠ حاجا من ميناء جده الإسلامى إلى ميناء سواكن.
وتشير متابعات إعلام بعثة ولاية الخرطوم إلى أن رحلات التفويج العكسي ستبدأ تباعا من ١٦ أغسطس لـ ٧٤ فوجا ستغادر من مكة المكرمة إلى الخرطوم جوا وبحرا وذلك من مطار الملك عبدالعزيز بجدة وميناء جدة الإسلامي فيما يغادر ٥٩ فوجا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ومن ثم إلى الخرطوم .
الخرطوم (كوش نوز)
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