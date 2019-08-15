قوى التغيير تتوافق على تسمية رئيس القضاء والنائب العام

التاريخ: 15-أغسطس-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة خلال إجتماع الهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير اليوم الخميس.اعتمدت بالتوافق د. عبد الله حمدوك بالإجماع مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء، وعبد القادر محمد رئيساً للقضاء ومحمد الحافظ لمنصب النائب عام. Advertisements وبحسب الصيحة الآن تم تأجيل اعتماد أعضاء المجلس السيادي إلى اجتماع لاحق مساء اليوم لإجراء مزيد من التشاور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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