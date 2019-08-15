بالفيديو: الديمقراطية والحريات تقود نانسي عجاج للغناء في تونس بالثوب السوداني ورواد المواقع ينبهرون (بعقلها)

كشفت الفنانة نانسي عجاج عن السبب وراء قبولها المشاركة في احتفال اتحاد الاذاعات العربية في تونس خلال الحراك الثوري وسبب ظهورها اثناء وصلتها الغنائية بالثوب السوداني بان تونس بلد معروفة بانها بلد للحريات والديمقراطية حيث قالت:(سعدت انو الدعوة جات من تونس بالتحديد وتونس بتعني لي بلد بتاعت ديمقراطية وبلد عندها وضعها) ومدحت عجاج الشعب التونسي حيث وصفته بالمتحضر وانه شعب عرف بالحريات في قولها:( بعرفهم كشعب متحضر وشعب قطع شوط في المسائل الديمقراطية ومسائل الحريات) مشيرة الى ظهورها بالثوب السوداني هو احساسها بانها تمثل كل الشعب السوداني.

ونال اللقاء الذي بثته قناة سودانية 24 مع الفنانة نانسي عجاج وكشفت فيه الكثير عن ملامح تجربتها – نال اعجاب الكثيرين من رواد المواقع الذين انبهروا بقدرة الفنانة على التعبير حيث ذكر البعض قائلا:(لم احبك لي غناك ولم احبك لشكلك احببت فيك عقلك و فكرك و اسلوبك و شخصيتك .. كل الحب نانسي وأتمنى احضر حفله ليك يوم من الأيام واقولها لك فيستو فيس رغم اني حضرت ليك حفله ف الامارات مره) وقال اخر :(السيدة العظيمه نانسي عجاج انا كشاب سوداني بفتخر بيك وبحبك شديد وبحترم شخصيتك جدا وثقافتك وذوقك في الفن انتي فخر للفن السوداني والبنت السودانيه بحبك) بينما قال احد المعلقين:(والله لو ما نانسي انا سودانية 24 دي ما بعاين ليه).

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)