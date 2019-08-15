المهدي يفرض قيوداً على الطيران في الأجواء العراقية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أعطى توجيهات بإلغاء كافة موافقات الطيران في الأجواء العراقية، وحصرها بيد القائد العام للقوات المسلحة.
وذكر قيادة العمليات المشتركة، في بيان، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني ووجه بإلغاء "كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية: الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها، لجميع الجهات العراقية وغير العراقية، وحصر الموافقات أن تكون من القائد العام للقوات المسلحة حصراً".
وشدد البيان، على أن على "جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه، وأن أي طيران يتحرك بخلاف ذلك يعتبر طيراناً معادياً، وسيم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري".
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