ترامب يقترح على الرئيس الصيني لقاء متظاهري هونغ كونغ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن "عقد اجتماع بين الرئيس الصيني شي جينبنغ والنشطاء المطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ يمكن أن يؤدي إلى نهاية سعيدة لأشهر من الاحتجاجات".

وكتب ترامب في تغريدة "لو التقى الرئيس شي مباشرة وبشكل شخصي مع المحتجين، ستكون هناك نهاية سعيدة لمشكلة هونغ كونغ. لا شك لدي في ذلك".

ويبدو أن ترامب يوضح تغريدة كتبها الأربعاء حول شي والعلاقات التجارية وهونغ كونغ أنهاها بعبارة "اجتماع شخصي؟" فهمها البعض على أنها عرض للقاء الرئيس الصيني.

وتردد ترامب في انتقاد الموقف الصيني من هونغ كونغ، وقال إنه "يعتبر الاضطرابات شأناً داخلياً لبكين، وركز على المفاوضات لحل الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين".

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وكتب ترامب في تغريدة الأربعاء "بالطبع الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق. ليعملوا بشكل إنساني في هونغ كونغ أولاً".

ولكن مسؤولين في وزارة الخارجية ومسؤولين أمريكين كبارا دافعا عن الاحتجاجات وطالبوا بكين باحترام الحكم الذاتي للمنطقة.

وتأتي الدعوة للقاء شي بالنشطاء فيما تحتشد القوات الصينية في مدينة شينزين على الحدود مع هونغ كونغ.