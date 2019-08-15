تعاقد بايرن مع "العواجبز".. ظاهرة مقلقة

تفضل أندية مثل دورتموند التعاقد مع لاعبين شباب، ثم بيعهم بعد موسم أو اثنين، أما بايرن ميونخ فلديه ظاهرة التعاقد مع اللاعبين كبار السن، مثل ماتيوس وكلينسمان ولوكا توني وألونسو وغيرهم.

وأعلن بايرن ميونخ رسمياً الثلاثاء الماضي استعارته للمهاجم الكرواتي إيفان بيريسيتش لمدة موسم واحد من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 5 ملايين يورو، مع إمكانية التعاقد معه في نهاية فترة الإعارة، مقابل 20 مليون يورو.

وحقق بيريسيتش قبل بضع سنوات مع دورتموند لقب الدوري والكأس، وبعدها مع فولفسبورغ لقب الكأس وكأس السوبر.

لكن سنه الآن هو 30 عاماً و6 أشهر، فماذا يمكنه أن يقدم مع بايرن الآن؟.

والحقيقة هي أن تعاقد بايرن مع لاعبين فوق سن الثلاثين ليست مسألة جديدة وربما تكون ظاهرة مقلقة.

فمثلاً في عام 1998 تعاقد بايرن مع شتيفان إفنبرغ (النمر) وكان سنه آنذاك 30 عاماً، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا بعدها بثلاث سنوات، وعدد كبير من الألقاب المحلية.

عندما كان ساندرو فاغنر عمره 20 عاماً فرط فيه بايرن عام 2008، رغم أنه من ناشئي الفريق، لكنه عاد بعدها بعشر سنوات وتعاقد معه من جديد، كاحتياطي لروبرت ليفاندوفسكي.

ولعب فاغنر مع بايرن موسماً واحداً سجل خلاله 11 هدفاً، ليرحل بعدها للدوري الصيني.

قبل رحيل فاغنر الأول عن بايرن تعاقد الفريق مع المهاجم الإيطالي لوكا توني عام 2007، وهو في سن الـ30 عاماً.

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وكان قدومه فاغنر حظ خالصة، ففي 89 مباراة سجل المهاجم 58 هدفاً، وصنع 25 آخرين.

وفي ثلاثة مواسم مع بايرن فاز الفريق مرتين بالدوري ومرة بالكأس.

وعندما جاء غوارديولا لتدريب بايرن 2014 أحضر معه مواطنه ولاعب ريال مدريد، تشابي ألونسو، وكان عمره آنذاك 32 عاماً.

ومع ذلك نجح ألونسو في الفوز مع الفريق بالدوري ثلاث مرات والكأس مرة واحدة، إلا أن الفريق فشل في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ولعب لوتار ماتيوس في بايرن أربعة أعوام قبل أن ينتقل في عام 1988 إلى انتر ميلان، وعاد "العميد" من جديد إلى بايرن عام 1992 عندما كان سنه 31 عاماً.

هذه المرة بقي مع الفريق ثماني سنوات فاز فيها بأربع بطولة دوري وبطولتين كأس ومرة واحدة كأس الكؤوس الأوروبية، لينتقل وهو في سن 39 عاماً إلى الدوري الأمريكي.

كما انتقل يورغن كلينسمان إلى بايرن قادماً من توتنهام عام 1995، وكان سنه آنذاك حوالي 31 عاماً.

وتمكن في 84 مباراة لعبها مع الفريق البافاري من تسجيل 48 هدفاً وصنع 12 آخرين، وفاز معه بالدوري وكأس الكؤوس الأوروبية في موسم 1996-1997 والتي سجل فيها 15 هدفاً.