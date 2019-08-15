سلطات جبل طارق تفرج عن الناقلة البريطانية

أفادت صحيفة “كرونيكل” المحلية في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني بأن السلطات أفرجت عن ناقلة النفط الإيرانية “جريس 1” التي تحتجزها منذ الرابع من تموز/يوليو. وكانت النيابة العامة لجبل طارق أعلنت اليوم الخميس أن الولايات المتحدة طلبت من سلطات هذه المنطقة التابعة لبريطانيا مصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها منذ شهر، بينما كانت المحكمة العليا تستعد للسماح لها بالمغادرة.

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