إليكم ترتيب الدول المطلة على الخليج من حيث عدد القطع البحرية

لطالما كانت قوة الجيوش في البحر عاملاً أساسياً في تحديد مسار أي معركة سواء كانت بحرية أم برية، وفي هذا التقرير سوف نرصد لكم قائمة بترتيب الدول المطلة على مياه الخليج من حيث القوة البحرية، بحسب موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في رصد القدرات العسكرية حول العالم.

تصدرت إيران ترتيب القوى العسكرية البحرية في هذه القائمة وجاءت في المرتبة الأولى بعدد قطع بحرية متنوعة بلغ 398 قطعة، منها 6 فرقاطات و3 طرادات بالإضافة إلى 34 غواصة، في تفوق واضح في هذا الجانب على جميع الدول الخليجية، كما تمتلك طهران 88 سفينة دورية وأيضاً 3 سفن متخصصة بالألغام وتحتل أيضاً المرتبة الرابعة عالمياً في ترتيب جيوش العالم من حيث عدد القطع البحرية.

وفي المرتبة الثانية تأتي قطر بـ80 قطعة بحرية، معظمها سفن دورية، كما تحتل المرتبة 31 عالمياً، وفي المرتبة الثالثة جاءت الإمارات العربية المتحدة بنحو 75 قطعة بحرية متنوعة، منها 35 سفينة دورية و9 طرادات، بالإضافة الى سفينتي ألغام وهي تحتل المرتبة 33 عالمياً.

أما في المرتبة الرابعة، تأتي العراق بامتلاكها 60 قطعة بحرية منها 25 سفينة دورية وهي تحتل المرتبة 44 عالمياً. وفي المرتبة الخامسة، تأتي المملكة العربية السعودية بنحو 55 قطعة بحرية متنوعة منها 7 فرقاطات و4 طرادات بالإضافة الى 9 سفن دورية و3 سفن متخصصة بالألغام ويأتي تصنيفها عالمياً في المرتبة الـ50.

من جهتها، حلت البحرين في المرتبة السادسة بنحو 39 قطعة بحرية منها فرقاطة واحدة و38 سفينة دورية، وهي تحتل المرتبة 61 عالمياً، متقدمة بفارق بسيط في هذا الجانب على دولة الكويت التي تمتلك 38 قطعة بحرية، وتحتل المرتبة السابعة في هذه القائمة والمرتبة 63 عالمياً. أما سلطنة عمان يأتي تصنيفها في المرتبة الثامنة في القائمة بنحو 16 قطعة بحرية، كما تحتل المرتبة 88 في ترتيب جيوش العالم من حيث القوة البحرية.