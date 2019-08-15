السودان يستنجد بالمنظمات الأجنبية لإغاثة المتضررين بالسيول والأمطار

استنجد السودان بالمنظمات لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات التي بدأت منذ الأول من أغسطس/آب في أكثر من 10ولايات سودانية .

ودعت مفوضية العون الإنسانية وهي هيئة حكومية معنية بالإشراف على الإغاثة والعمل الإنساني، المنظمات الأجنبية لتوفير الدعم للمناطق المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة .

وأوضح مفوض العون الإنساني محمد السناري مصطفى، أن المفوضية أجرت إتصالات مكثفة بعدد من المنظمات الأجنبية العاملة في مجال الإغاثة .

وأشار السناري إلى وجود تواصل مع مفوضي الولايات للشؤون الإنسانية مؤكد توفير المواد الغذائية للمتضررين في ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد .

وقالت إحصائيات أولية غير رسمية أن مئات المنازل دمرتها الأمطار والسيول في أنحاء السودان بحاجة ماسة إلى الإيواء والأغذية والأدوية والكوادر الطبية .