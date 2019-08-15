السودان يستنجد بالمنظمات الأجنبية لإغاثة المتضررين بالسيول والأمطار

ودعت مفوضية العون الإنسانية وهي هيئة حكومية معنية بالإشراف على الإغاثة والعمل الإنساني، المنظمات الأجنبية لتوفير الدعم للمناطق المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة .
وأوضح مفوض العون الإنساني محمد السناري مصطفى، أن المفوضية أجرت إتصالات مكثفة بعدد من المنظمات الأجنبية العاملة في مجال الإغاثة .
وأشار السناري إلى وجود تواصل مع مفوضي الولايات للشؤون الإنسانية مؤكد توفير المواد الغذائية للمتضررين في ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد .
وقالت إحصائيات أولية غير رسمية أن مئات المنازل دمرتها الأمطار والسيول في أنحاء السودان بحاجة ماسة إلى الإيواء والأغذية والأدوية والكوادر الطبية .
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