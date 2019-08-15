الجزائر.. القبض على مسؤول أمني بارز واعتقال رئيس بلدية في وهران

ألقت قوات الأمن في الجزائر، اليوم الخميس، القبض على مدير أمن ولاية وهران السابق صالح نواصري، بعد مداهمة أمنية لشقته في عاصمة الغرب الجزائري.

وحجزت القوات الأمنية على ممتلكات وأموال منهوبة، للمسؤول الأمني البارز وعدد من مقرّبيه، في أغرب مشهد منذ بدء حملة التوقيفات التي طالت مسؤولين كبارًا ووزراء بشبهات فساد.

وفي السياق نفسه، ألقيَ القبض على رئيس بلدية ”السانية“ بناحية وهران، سيد أحمد بوناقة؛ بتهم فساد دون توضيحات أوفى من سلطات القضاء الجزائري.

وفي وقت سابق، شرعت المحكمة العليا الجزائرية التحقيق مع واليي وهران السابقين، عبدالغني زعلان وعبدالمالك بوضياف؛ لارتباطهما بفضائح فساد خطيرة ومتعددة خلال إشرافهما على تسيير شؤون عاصمة الغرب الجزائري.

وقالت تقارير محلية، إن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق كافأ ”زعلان وبوضياف“ بتعيينهما تواليًا في الحكومة، وزيرين للنقل والأشغال العامة والصحة والمستشفيات.

وتشهد الجزائر، منذ أسابيع، موجة تحقيقات في قضايا فساد جرى ارتكابها خلال عهد بوتفليقة، بين 1999/2019، وتورط فيها 3 رؤساء حكومات وعشرات الوزراء وآلاف الموظفين والمسؤولين الحكوميين.