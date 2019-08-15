عودة محتملة للمهاجم ماندزوكيتش إلى بايرن ميونيخ

أفادت مصادر إعلامية ألمانية وإيطالية الخميس بإمكانية عودة المهاجم الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي يدافع عن ألوان فريق يوفنتوس إلى صفوف فريقه السابق بايرن ميونيخ.

وحذت صحيفة "كيكر" الألمانية حذو نظيرتها الإيطالية "غازيتا ديلو سبورت" بعدما ألمحت إلى عودة محتملة، فكتبت "(مدرب بايرن الكرواتي نيكو) كوفاتش يريده بأي ثمن، من أجل تدعيم موقعه في غرف تبديل الملابس، الأمور باتت جدية".

ودافع المهاجم الكرواتي وصيف بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 (خسر أمام فرنسا 2-4) عن ألوان بايرن بين عامي 2012 و2014، وقاده لإحراز عدة ألقاب من بينها كأس دوري أبطال أوروبا عام 2013، ولقب الدوري المحلي عامي 2013 و2014 وكأس العالم للأندية (2013).

وسبق لماندزوكيتش (33 عاما) أن لعب تحت إشراف مواطنه كوفاتش مدرب بايرن الحالي، عندما كان الأخير مدربا للمنتخب الكرواتي بين عامي 2013 و2015، وخاض مونديال البرازيل عام 2014.

وذكرت مصادر صحافية أخرى، عن إمكانية انتقال البرازيلي الدولي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني إلى صفوف النادي "البافاري".

وطالب كوفاتش الأربعاء إدارة بايرن باجراء المزيد من التعاقدات من أجل تدعيم خط الهجوم بعد رحيل الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي "الطائر" آريين روبن، فيما غادر الكولومبي خاميس رودريغيز "بافاريا" للعودة إلى ريال مدريد بعد إنتهاء فترة إعارته.