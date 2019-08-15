رغد صدام حسين تتحدث عن مجزرة سبايكر وويكيبيديا

ونفت رغد حسين علاقتها بمجزرة سبايكر وكتبت على تويتر: "ضعاف النفوس والفاشلين سياسيا زجوا اسمي بطريقة غريبة في هذا الموضوع".
وأضافت: "صرحت بشكل واضح أنه لا صحة لهذا الخبر، وهذا أكثر شيء مريض سمعته طيلة هذه السنوات، والأكثر غرابة من ذلك أن ويكيبيديا التي نعتبرها مرجعا موثوقا به لكثير من الأمور تضع اسمي ضمن مجزرة سبايكر".
وتابعت: "استغربت جدا لأنه من المفروض أن يكونوا (ويكيبيديا) أكثر دقة في معلوماتهم، خصوصا وأن تلك المعلومة خطيرة وتتسبب بأذى كبير لذلك الشخص في حال ذكرها على موقع معروف... لا أعلم كيف دخلت تكريت في هذه الظروف، إلا إذا كنت كاسبر".
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