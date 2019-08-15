البرهان رئيساً للمجلس السيادي في الحكومة الانتقالية..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر مطلعة إن المجلس العسكري حسم خياراته فيما يتعلق بأسماء المجلس السيادي باختيار خمسة من أعضائه الحاليين.

وبحسب المصادر أن الفريق عبد الفتاح البرهان سيكون رئيساً للمجلس وبعضوية الفريق محمد حمدان “حميدتي” والفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا والفريق صلاح عبد الخالق وذلك من بين سبعة أعضاء كانوا يشغلون المجلس الانتقالي.

ومن المقر أن تحسم اليوم (الخميس) قوى الحرية والتغيير بحسب مصادر، أسماء المجلس السيادي ورئيس الوزراء واسمي القضاء والنائب العام في اجتماع موسع يضم “مجلس القيادة، الآلية التنسيقية، اللجنة العليا للترشيحات”.

واجتمعت اللجان الفنية لقوى التغيير أمس الأربعاء، لتسهيل الاختيارات في اجتماع اليوم. المادة السابقة القبض على فتاة متلبسة بالدعارة في فندق شهير بالقاهرة..(الساعة بـ2500 جنيه) المقالة القادمة حمدوك رئيساً للوزراء بالإجماع…

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