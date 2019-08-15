القبض على فتاة متلبسة بالدعارة في فندق شهير بالقاهرة..(الساعة بـ2500 جنيه)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ألقت مباحث حماية الآداب في مصر القبض على فتاة امتهنت مهنة الدعارة متلبسة مع أحد الزبائن داخل فندق شهير بوسط البلد بالقاهرة.

ووجهت النيابة للمتهمة تهمة ممارسة البغاء مقابل أجر مادى والتحريض على الفسق والفجور.

كانت معلومات، وردت إلى ضباط إدارة حماية الآداب العامة، تفيد إنشاء فتاة، موقع على شبكة الإنترنت ووضعت عليه صور عارية لها، وفي أوضاع مخلة، وأفلام إباحية بقصد تحريض الرجال على ممارسة الجنس معها مقابل المال، ووضعت رقم تليفون خاصا بها للتواصل معها.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات وأضافت أن الفتاة تتواصل مع راغبي المتعة على شبكة الإنترنت، وبدأت في مزاولة نشاطها الآثم منذ فترة كبيرة، واعتادت استقبال الزبائن في أحد الفنادق بمنطقة وسط البلد وتتقاضى 2500 جنيه في الساعة الواحدة.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكنت ضباط إدارة حماية الآداب العامة بالقاهرة وبصحبتهم القوة المرافقة من إلقاء القبض عليها في حالة تلبس مع أحد الزبائن، وعثر بحوزتها على جهاز لاب توب عليه الموقع الجنسي الخاص بها، والهاتف الذي تستخدمه في التواصل مع الزبائن، و2000 جنيه، وكمية كبيرة من المنشطات والمثيرات الجنسية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.