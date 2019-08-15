عضو بالكونغرس الأمريكي: سفاح القربى والاغتصاب سرّ بقاء البشرية

أثار عضو الكونغرس الجمهوري المثير للجدل ستيف كينغ الغضب والدهشة في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء؛ عندما تساءل إن كانت البشرية قد حافظت على وجودها لولا ممارسات الاغتصاب وسفاح القربى التي جرت على مر التاريخ.

وجاء كلام كينغ، المحافظ المتعصب والمؤيد بشدة للرئيس دونالد ترامب، وهو يدافع عن موقفه المعارض للإجهاض في شتى الحالات، بما في ذلك الاغتصاب وسفاح القربى، خلال كلمة له في ”نادي وستسايد المحافظ“ في ولايته أيوا.

وقال كينغ في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية: ”ماذا لو راجعنا كل أشجار العائلات واستبعدنا هؤلاء الأشخاص الذين كانوا نتاج الاغتصاب أو سفاح القربى؟ هل سيبقى هناك أي بشر في العالم في حال فعلنا ذلك؟“.

وأضاف: ”بالنظر إلى كل الحروب وكل عمليات الاغتصاب والنهب التي وقعت، أعرف أنه لا يمكنني أن أؤكد أني لست نتاجًا لشيء كهذا“.

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وتابع: ”أود أن أفكر بأن حياة كل واحد منا ثمينة كأي حياة أخرى“.

وكينغ شخصية استقطابية في الكونغرس، وله تاريخ في الإدلاء بتصريحات عنصرية، وتصريحاته الأخيرة هذه رفضها الجمهوريون والديمقراطيون على السواء.

وتصريحات كينغ المثيرة جعلت منه منبوذًا في واشنطن، حيث جرده زملاؤه الجمهوريون من مهامه في لجان الكونغرس.