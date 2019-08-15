أسعار النفط تواصل الانخفاض دون 58 دولارًا

انخفضت أسعار النفط 3% إلى ما يقل عن 58 دولارًا للبرميل اليوم الخميس، لتواصل الهبوط الذي سجلته الجلسة الماضية بنسبة 3%، إذ تتعرض لضغوط بفعل تنامي مخاوف حدوث ركود وزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وفي مؤشر على شعور المستثمرين بالقلق من أن الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، ربما يتجه صوب الركود، مما سيؤثر سلبًا على طلب النفط، انقلب منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ 2007.

وتراجع خام القياس العالمي برنت 1.81 دولار أو 3% إلى 57.67 دولار للبرميل وبحلول الساعة 11:17 بتوقيت غرينتش، تراجع 1.57 دولار إلى 57.91 دولار.

ونزل الخام الأمريكي 1.03 دولار إلى 54.20 دولار للبرميل.

وما زال سعر برنت مرتفعًا 10% منذ بداية العام بفضل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وفي تموز/ يوليو اتفقت ”أوبك+“ على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى آذار/ مارس 2020 لدعم الخام. ولمح مسؤول سعودي في الثامن من آب/ أغسطس إلى احتمال اتخاذ خطوات أخرى، قائلًا إن ”السعودية ملتزمة بفعل كل ما يلزم لإبقاء السوق مستقرة في العام القادم“.

لكن مساعي أوبك طغت عليها المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والضبابية بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام وارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

Advertisements

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للسمسرة في النفط ”السوق باتت قلقة بشدة بشأن النمو العالمي“.

وأعلنت الصين عن بيانات مخيبة للتوقعات لشهر تموز/ يوليو، بما في ذلك تسجيل نمو الإنتاج الصناعي أدنى مستوى في أكثر من 17 عامًا.

ودفع انخفاض الصادرات اقتصاد ألمانيا صوب الانكماش في الربع الثاني.

وتُضاف زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثاني للضغوط على أسعار النفط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام زادت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.8 مليون برميل.