مصري يقتل شخصين بعدما فشل في الإصلاح بينهما

ألقت قوات الأمن في مصر، اليوم الخميس، القبض على متهم بقتل مواطنين، بعد أن أثبتت التحريات تورطه بقتل طالب وسائق ”توك توك“، وترك جثتيهما في الـ ”توك توك“، الذي يمتلكه أحد المجني عليهما.

وعثرت الجهات الأمنية على ”توك توك“ داخله جثتان، الأولى لطالب عمره 18عامًا، مصاب بعيار ناري بالصدر، والثانية لسائق يبلغ من العمر 19 عامًا، مصاب بجرح غائر بالرقبة، إضافة إلى العثور داخل المركبة على آثار دماء وسكين.

وعلى الفور، انتقل فريق من رجال الأمن والبحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة، حتى تبين لهم هوية المتهم بعد جمع المعلومات السرية، وإجراء التحريات اللازمة.

وبعد القبض عليه، اعترف المتهم، أنه سمع صوت مشادة بين المجني عليهما بسبب خلاف بينهما، بينما كان هو في مسكنه، وحال قيامه باستطلاع الأمر ومحاولة الفصل بينهما تعدى عليه المجني عليهما بالضرب، وحاولا إصابته، بحسب أقواله.

وأضاف المتهم، أنه أحضر سلاحًا ناريًا (بندقية آلية) من مسكنه، وأطلق أعيرة نارية تجاههما حيث أصابتهما مما أودى بحياتهما.