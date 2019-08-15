بكين تتوعد بالرد على رسوم واشنطن

أعلنت بكين اليوم الخميس أنها ستضطر لاتخاذ إجراءات مضادة حتمية لمواجهة قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية الصينية، إن الرسوم الجمركية الأمريكية تنتهك تفاهمات توصل إليها رئيسا البلدين، وتنحرف عن المسار الصحيح لتسوية النزاعات عبر المفاوضات.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستفرض رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن جزء من الخطة الثلاثاء، إذ أرجأ حتى منتصف ديسمبر المقبل فرض رسوم جمركية على بعض السلع التي تضمها القائمة المستهدفة مثل الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، على أمل تقليص تأثير الرسوم على المبيعات في موسم العطلات الأمريكية.