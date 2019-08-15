اليويفا يؤجل اجتماعا لتعديل دوري أبطال أوروبا

أرجأ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عقد اجتماع مشترك مع رؤساء الأندية والاتحادات الأوروبية، التي كان من المفترض أن تساعد في تحديد شكل المسابقات المستقبلية، ومن بينها دوري أبطال أوروبا

وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على خطابات أرسلها ألكسندر تشيفيرين، صباح الخميس إلى رؤساء "رابطة الأندية الأوروبية" و"رابطة الدوريات الأوروبية المحترفة"، لإلغاء اجتماع 11 سبتمبر المقبل، قائلا إنه ستتم إعادة ترتيبه "بمجرد أن أظن أننا على استعداد لمناقشة هادفة".

ونشبت نزاعات بين أندية كبيرة ومسؤولي الدوريات المحلية، منذ تقديم اقتراح في وقت سابق هذا العام، من شأنه أن يحول دوري أبطال أوروبا إلى منافسة يتنافس فيها عدد أقل من الفرق بدءا من عام 2024.

كان هناك أيضا انقسام عميق داخل رابطة الأندية الأوروبية، التي يرأسها أندريا أنيلي.

وكتب تشيفيرين إلى أنيلي ورئيس رابطة الدوريات لارس كريستر أولسون، قائلا إن "اليويفا لا يزال يجمع تعليقات من روابطنا الوطنية. وستكون أي مناقشة جديدة الآن سابقة لأوانها لأننا نحلل التعليقات والمقترحات الواردة من مختلف الأطراف".

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وأضاف تشيفيرين أن "اليويفا لا يتعجل بشأن قرار الشكل الجديد لدوري الأبطال عام 2024".

ويتضمن الاقتراح تحويل البطولة إلى 4 مجموعات بدلا من 8، واحتواء كل مجموعة على 8 فرق بدلا من 4، ليلعب كل فريق 14 مباراة بهذا الدور.

وتعبر الفرق الأربعة الأوائل للدور التالي، كما ستضمن تأهلها مباشرة للنسخة المقبلة من البطولة، بصرف النظر عن موقعها بالدوري المحلي.