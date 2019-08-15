تعرف على أحد أكثر حواسب Dell تطورا

وأتت هذه الحواسب التي طوّرت للمصممين وعشاق ألعاب الفيديو بهيكل يزن 3 كيلوغرامات تقريبا، مزود بشاشة بمقاس 15.6 بوصة، بدقة عرض (1920/1080) بيكسل، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح خاصة مزودة بإضاءة خلفية، صنعت أزرارها لكي تصدر أقل قدر من الضوضاء أثناء الكتابة أو التحكم بالألعاب.
كما زودت هذه الأجهزة ببطارية تكفيها لتعمل بضع ساعات، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، وشرائح تمكنها من العمل مع شبكات بلوتوث وWi-Fi، إضافة إلى نظام تبريد خاص يمنع ارتفاع درجات حرارة المعالج أثناء الاستخدام المكثف للجهاز.
وحصلت هذه الكمبيوترات على منفذ USB تقليدي، ومنفذ USB Type-C، منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB 3.0، إضافة إلى منفذي HDMI 2.0 و Mini DisplayPort.
وتعمل هذه الحواسب بمعالجات Intel Core i9-8950HK بتردد 2900 ميغاهيرتز، ومعالجات Intel Core i7-8750H، ومعالجات رسوميات GeForce GTX 1080 و Nvidia GeForce 1070، وذاكرة وصول عشوائي 16/32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
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