وبحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينيتش، تراجع خام "برنت" بنسبة 0.2% إلى 59.35 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 3% في الجلسة السابقة، في حين انخفض الخام الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 55.28 دولار للبرميل بعد أن تراجع 3.3% في الجلسة السابقة.
وأعلنت الصين عن بيانات مخيبة للتوقعات لشهر يوليو، بما في ذلك تسجيل نمو الإنتاج الصناعي أدنى مستوى في أكثر من 17 عاما، مما يبرز تنامي نقاط الضعف الاقتصادية مع تصاعد حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وفي أوروبا أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من 2019 بسبب انخفاض الصادرات، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموا طفيفا في الربع المذكور.
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار النفط بعد خسائر فادحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.