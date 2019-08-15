الإتحاد السوداني يرفض تأجيل ونقل مباريات القمة ويهدد

الخليج 365 :

قطع الفاتح الفاتح باني رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة القدم السوداني بإقامة مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز في الزمان والمكان المحددين، وقال في حديثه لليوم التالي “لا اتجاه مطلقا لتحويل او تأجيل أي مباراة”، مؤكدا أن مباراة الهلال والرابطة ستقام على ملعب مدينة كوستي عصر الجمعة المقبل، ومباراة المريخ والأهلي مروي على ملعب كريمة الأولمبي، وليس هناك سبب لتحويلها لملعب دنقلا. مبينا أن لجنة المسابقات رفضت كل الطلبات والمقترحات التي تقدمت بها الأندية، ونبه إلى أن أي ناد سيتخلف عن الحضور للملعب سيتحمل تبعات قراره، ولفت إلى أنهم رفعوا شعار “دوري بلا تأجيلات”، وسيتم تطبيقه. مشيرا إلى أن كافة الترتيبات اكتملت لانطلاقة النسخة 25 من الممتاز.