التاريخ: 15-أغسطس-2019
16 مشاهدة
شهدت منطقة عطبرة حادث حركة مؤسف بين حافلة ركاب وبص سياحي، حيث تناثرت مقاعد الحافلة وأصيب العديد من الركاب بجروح خطيرة، حيث قامت على إثرها شرطة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويقول شاهد عيان بأن حالات الوفاة بلغت سبعة من بينهم أطفال، وبإسعافهم إلى المستشفى لم تكن هنالك تجهيزات كاملة لإسعاف الحالات وسط تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين، الذين ظلوا في حالة بحث عن أبنائهم المصابين، استدعت حجزهم لتلقي العلاج. وقامت شرطة المرور باتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه الحادث، ويتابع المتحري بحسب صحيفة الدار، الإجراءات وتسليم الجثامين والأمانات الخاصة بهم لذويهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة (7) أشخاص بينهم أطفال في حادث بمدينة بعطبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.