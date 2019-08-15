وفاة (7) أشخاص بينهم أطفال في حادث بمدينة بعطبرة

شهدت منطقة عطبرة حادث حركة مؤسف بين حافلة ركاب وبص سياحي، حيث تناثرت مقاعد الحافلة وأصيب العديد من الركاب بجروح خطيرة، حيث قامت على إثرها شرطة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ويقول شاهد عيان بأن حالات الوفاة بلغت سبعة من بينهم أطفال، وبإسعافهم إلى المستشفى لم تكن هنالك تجهيزات كاملة لإسعاف الحالات وسط تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين، الذين ظلوا في حالة بحث عن أبنائهم المصابين، استدعت حجزهم لتلقي العلاج. وقامت شرطة المرور باتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه الحادث، ويتابع المتحري بحسب صحيفة الدار، الإجراءات وتسليم الجثامين والأمانات الخاصة بهم لذويهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)