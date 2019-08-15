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المحكمة تنظر في قضية (أبوركو) ابن قبيلة الأحامدة

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التاريخ: 15-أغسطس-2019

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المحكمة تنظر في قضية (أبوركو) ابن قبيلة الأحامدة

بعد انتهاء عطلة العيد تواصل المحكمة الأوسط أم درمان جلساتها في قضية مقتل ابن قبيلة الأحامدة (أبوركو) على يد عدد من المتهمين من قبيلة الكبابيش، وقد استمعت المحكمة لأقوال المتحري الأول والثاني في البلاغ حيث سرد أقوال المتهمين الـ(18)، وقد ذكر أحد المتهمين في أقواله بأن القتيل أبوركو قام سابقاً بالاعتداء على ابنه بطعنات في يده مما أدى لكسر يده. وقد تعرض القتيل لإصابات عديدة في جسده بواسطة سكين وعصا وسقط قتيلاً نتيجة الإصابات الكثيرة على جسده.

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الجدير بالذكر أن المواطن القتيل أبوركو بحسب صحيفة الدار، كان فارساً وتربطه علاقة حميمة مع أبناء جلدته من قبيلة الأحامدة العريقة الجذور ولكنه توفى قتيلاً فبكته قبيلة الأحامدة بأكملها في كل ولايات السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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