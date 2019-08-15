حادث مروري يعجل برحيل أم ونجاة ابنتها بأعجوبة

التاريخ: 15-أغسطس-2019
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فجعت أسرة معلم النجارة المميز بدوي النور بحادث مروري، تسبب في مصرع زوجته زينب كجو ونجاة ابنتها بأعجوبة من الموت المحقق.
وتشير الوقائع الحزينة حينما كانت الأم في طريقها لمنزلهم بالثورة غرب الحارة (22) وفي الجميعاب بجوار كوافير (شوشو) دهس سائق عربة حافلة الأم الحنونة زينب كجو مما أدى لمصرعها في الحال متأثرة بإصابتها من جراء الحادث، فيما أنقذت العناية الإلهية ابنتها صاحبة (18) ربيعاً من الموت المحقق.
الجدير بالذكر بأن الأم المرحومة والدة كل من لاعب الكرة نجم الدين بدوي لاعب فريق المتمة شندي، وشقيقه المايسترو جدو لاعب فريق الرميلة درجة ثانية، وقد لعب الشقيقان لعدد من فرق الممتاز.
وفور إبلاغ شرطة مرور أم بدة بالحادث المروري بحسب صحيفة الدار، تحرك أفرادها وتم القبض على سائق العربة وتدوين بلاغ في مواجهته، فيما نقل جثمان الأم بأورنيك (8) لمشرحة أم درمان حيث قامت إدارة مشرحة أم درمان برئاسة البروف جمال يوسف بعمل اللازم وتسليم جثمان الأم لذويها لمواراتها الثرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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