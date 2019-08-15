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سيول وفيضانات تجتاح منطقة الفتح والإسكان

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التاريخ: 15-أغسطس-2019

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سيول وفيضانات تجتاح منطقة الفتح والإسكان

تعرضت منطقة الفتح (1) و(2) ومنطقة إسكان ود البشير أمس لفيضانات إثر انجراف مجرى سيل خطير نحو المنطقة، وتسببت السيول الجارفة في سقوط عدد من المنازل وتعطيل تام لحركة المرور بالمنطقة، حيث صار عدد كبير من الأسر ينامون في العراء نتيجة لسقوط منازلهم بسبب السيول.

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وفور إبلاغ رئاسة محلية كرري، تحرك المعتمد وفرق الإنقاذ صوب مناطق السيول والمنازل التي تضررت، وبحسب صحيفة الدار، فإن تلك الفيضانات والسيول قادمة من وادي مقدم، حيث تضرر عدد كبير من الأسر وانهار عدد من المنازل، إلا أن فرق الإنقاذ قامت بواجبها الإنساني نحو الأسر المتضررة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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