مصرع وإصابة (20) مواطناً إثر انقلاب عربة لوري

التاريخ: 15-أغسطس-2019
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في يوم وقفة العيد تحرك عدد من التجار والأسر من منطقة العباسية تقلي إلى سوق الجبل للعمل وشراء مستلزمات العيد، وكانوا في متن عربة لوري، وعند وعبورهم لإحدى الكباري الصغيرة فقد سائق اللوري السيطرة على سيارته، مما أدى لإنقلاب العربة عدة مرات، مما أدى لرحيل امرأتين وإصابة العديد من الركاب. من ضمنهم الشاب ابراهيم عبد الله.
وفور إبلاغ شرطة المرور دائرة الاختصاص بحسب صحيفة الدار، تحرك أفرادها صوب موقع الحادث حيث قاموا بإسعاف المصابين لإحدى المستشفيات بالولاية، فيما تم نقل جثماني الراحلتين للمشرحة، وقامت إدارة المشرحة بعمل اللازم وتسليم المجثمانين لذويهما في موكب حزين لمواراتهما الثرى وتم نقل أحد المصابين الذي تعرض لإصابة في الرأس إلى مستشفى أم درمان قسم العناية المكثفة حيث بذل الأطباء مجهودات مقدرة لإنقاذ حياة الشاب المصاب، وتم تدوين بلاغ بالحادثة في قسم شرطة المرور دائرة الاختصاص.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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