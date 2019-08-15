بروسيا دورتموند جاهز لإنهاء هيمنة بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني

يستعد بايرن ميونخ، حامل اللقب، لأصعب مواسمه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم خلال سنوات بينما يتطلع منافسه بروسيا دورتموند لتجنب سقوط آخر وسط الموسم وإنهاء هيمنة النادي البافاري على المسابقة في آخر سبع سنوات.

ويفتتح بايرن، الذي فشل آخر مرة في حصد اللقب عندما توج به دورتموند موسم 2011-2012، المسابقة أمام هيرتا برلين، غدًا الجمعة.

ودعم النادي البافاري دفاعه بالتعاقد مع الثنائي الفرنسي الفائز بكأس العالم لوكاس هرنانديز وبنجامين بافارد.

ورغم ذلك كان بايرن أقل نجاحًا من دورتموند خلال فترة الانتقالات حيث فشل في التعاقد مع العديد من اللاعبين بينهم ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي.

ويعتقد كثيرون أن ضم الجناح الكرواتي إيفان بريشيتش (30 عامًا) هذا الأسبوع كبديل للثنائي المخضرم، الذي رحل عن الفريق، فرانك ريبيري وارين روبن، بمثابة خطة بديلة قبل انتهاء فترة الانتقالات في الثاني من الشهر المقبل.

ويدرك المدرب نيكو كوفاتش، الذي قاد بايرن إلى الثنائية المحلية في موسمه الأول، جيدًا جدًا ما يمكن اعتباره خطة بديلة أو لاعبًا بديلًا يمثل المستوى الثاني.

ويرى كثيرون أن التعاقد مع كوفاتش الشاب نسبيًا بعد مدربين أصحاب أسماء كبيرة مثل بيب غوارديولا وكارلو أنشيلوتي كان خيارًا قليل التكلفة.

وتمسك كوفاتش بمنصبه في ديسمبر كانون الأول الماضي عندما كان على المحك، بينما يتقدم دورتموند بفارق تسع نقاط في الصدارة لكن بايرن تعافى عقب فترة الراحة الشتوية وتفوق على منافسه على اللقب وحصد الثنائية المحلية في النهاية.

وقال كوفاتش مازحًا هذا الأسبوع: ”كنت أيضًا خطة بديلة ثم حصدت الثنائية. بالنسبة للتعاقد مع بريشيتش تصرفنا في إطار زمني قصير“.

وجاء التعاقد مع بريشيتش بعد خضوع ساني لجراحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي لركبته ليتعثر انتقاله المحتمل إلى بايرن ميونخ.

Advertisements

وأضاف كوفاتش: ”نأمل في الترحيب بلاعب آخر قبل الثاني من الشهر المقبل“.

ولم يكن دورتموند بحاجة للانتظار إلى الثاني من سبتمبر أيلول حيث أبرم النادي العديد من التعاقدات قبل بداية الإجازة الصيفية.

وتعاقد النادي مع الدوليين الألمانيين يوليان برانت ونيكو شولتس وكذلك البلجيكي ثورجان هازارد وجميعهم انضموا للنادي بعد أيام من نهاية الموسم في مايو أيار الماضي.

وعاد الدولي الألماني ماتس هوملز إلى دورتموند بعد فترته في بايرن، ويمكن للمدرب لوسيان فافر الاعتماد على اللاعبين الأربعة والدفع بهم في التشكيلة الأساسية على الفور.

وقال هانز-يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند: ”كانت لدينا استراتيجية واضحة بإبرام التعاقدات سريعًا حتى لا تحدث مزايدات على اللاعبين.

”أردنا توضيح الأمور مبكرًا. أعتقد أن مايكل تسورك (المدير الرياضي) أنهى الأمور بشكل جيد حقًا“.

وسيخوض دورتموند، الذي تغلب على بايرن مطلع الشهر الحالي ليفوز بلقب كأس السوبر المحلية، مباراته الأولى في الدوري بثقة كبيرة عندما يستضيف أوغسبورغ، بعد غد السبت.

وقال فافر: ”بالطبع بايرن الأقرب للفوز بلقب الدوري، لكن نريد أن نصبح منافسًا قويًا ونقاتل على اللقب أيضًا“.