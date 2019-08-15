ووقع أكثر من 600 موظف في ”غوغل“ على عريضة في هذا الصدد. ومرد هذا التحرك نبأ مفاده أن وكالة الجمارك وحماية الحدود (سي بي بي) تستعد لإطلاق مناقصة بشأن عقد كبير في مجال الحوسبة السحابية، ومن المشاركين المحتملين في استدراج العروض هذا، ”غوغل“ و“مايكروسوفت“ و“أمازون“.
وجاء في العريضة التي نشرت على موقع ”ميديوم.كوم“، أن ”مزود الحوسبة السحابية الذي سيكسب هذه المناقصة سيقوم بترشيد البنى التحتية للوكالة ومن ثم بتيسير انتهاكها حقوق الإنسان“، وأوضح النص: ”حان الوقت لرص الصفوف ورفض المشاركة في صفقة من هذا القبيل“.
وطالب موقعو العريضة من المجموعة التي تتخذ من سيليكون فالي مقرًا لها أن تتعهد علنًا بعدم دعم وكالات حكومية، مثل تلك المعنية بالهجرة والرقابة الجمركية (آي سي اي) ومكتب إعادة دمج اللاجئين ووكالة الجمارك وحماية الحدود.
وهم اعتبروا أن ”غوغل ستقوض نزاهتها مقابل مكاسب مالية بسيطة“ من خلال توفير دعم تكنولوجي لهذه الوكالات في الوضع الراهن.
والعام الماضي، انسحبت ”غوغل“ من مناقصة حول عقد ضخم مع البنتاغون في مجال الحوسبة السحابية بقيمة 10 مليارات دولار إثر احتجاج جزء من الموظفين طالبوا الشركة بعدم الانخراط في شؤون التسلح.
وكان لموظفي ”غوغل“ في السنوات الأخيرة تحركات بارزة في مجالات متعددة، من قبيل التحرش الجنسي في مواقع العمل والتعاون مع الحكومة الصينية.
كانت هذه تفاصيل خبر مئات الموظفين في ”جوجل“ يحتجون ضد انتهاكات ”الهجرة الأمريكية“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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