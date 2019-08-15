المدفعية الأمريكية تدوي ضد خلايا داعش النائمة في العراق

وذكرت القيادة في بيان أنه ”بالتنسيق مع الحكومة العراقية، قام جنود أمريكيون من الكتيبة الثانية بالمدفعية الميدانية، وجنود من اللواء القتالي الأول بالفرقة 101 المحمولة جوًا، بمهمة ضد مواقع لداعش بالقرب من مطار القيارة“.
وأضاف البيان، الذي صدر عن القيادة مساء يوم أمس الأربعاء، أن ”المهمة تأتي ضمن جهود القضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة لداعش“.
ويقدر التحالف الدولي المناهض لـ“داعش“ وجود نحو 18 ألف مقاتل من ”داعش“ في العراق وسوريا، وهناك خلاف واسع على تحديد الأرقام الدقيقة لأعداد أعضاء التنظيم الإرهابي.
وحذر تقرير للجيش الأميركي نشر أخيرًا، من أن ”داعش“ لا يزال يشكل تهديدًا قويًّا؛ إذ عمد التنظيم في الأشهر الأخيرة إلى تعزيز قدراته المسلحة في العراق، وتجديد نشاطه في سوريا، ويأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه قوات الأمن المحلية للحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس.
وبحسب تقرير لصحيفة ”فايننشال تايمز“، فإن ”البنتاغون ذكر أنه خلال الفترة ما بين شهرين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضيين، نفذ داعش في العراق وسوريا مجموعة من الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية إلى جانب حرق المحاصيل“.
وبحسب التقرير ”شهد شهر نيسان/أبريل أيضًا إطلاق أول فيديو خلال 5 سنوات لزعيم داعش أبو بكر البغدادي، الذي حض فيه أتباعه على مواصلة القتال، وأن الاحتكاك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ربما يساعد أيضًا على عودة داعش“.
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