وقالت القناة إن ”حكومة جبل طارق أعلنت الإفراج عن قائد ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 وثلاثة من أفراد طاقمها“، مضيفة أن ”تأجيل الإفراج عن الناقلة النفطية جاء بسبب الطلب الأمريكي بمواصلة احتجازها“.
من جهتها، قالت صحيفة ”جبل طارق كرونيكل“ إن الولايات المتحدة قدمت طلبًا لاحتجاز الناقلة الإيرانية ”جريس 1“ في جبل طارق التي سيطرت عليها البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط الشهر الماضي، وفق ما أوردته .
وذكرت الصحيفة أن ”وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة جريس 1 في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها“.
وقالت الصحيفة إن الطلب يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير جريس 1 إلا في وقت لاحق اليوم الخميس. ولم تعلق حكومة جبل طارق على التقرير.
كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الإيراني: جبل طارق تفرج عن قائد ناقلة النفط ”جريس 1“ و3 من طاقمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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