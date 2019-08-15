حمد بن جاسم يثير غضب المغردين السعوديين والإماراتيين بتغريدة عن "العلاقات بين حليفين"

وذكر بن جاسم في التغريدة التي نشرها أمس الأربعاء: "لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة".
وجاءت هذه التغريدة على خلفية تصعيد التوتر حول مدينة عدن، حيث انتزع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا السيطرة على أكبر مدن جنوب اليمن من قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمقيمة في الرياض، وذلك وسط شائعات عن وجود خلافات بين الرياض وأبوظبي حول الملف اليمني، ولاسيما بعد قرار الإمارات خفض مستوى تواجدها العسكري بشكل حاد في اليمن.
واستدعت هذه التغريدة نحو أربعة آلاف تعليق حتى الآن، بينها ردود غاضبة شدد فيها مغردون سعوديون وإماراتيون على قوة ومتانة العلاقات بين الدولتين وأبدوا رفضهم لسياسات قطر، مستشهدين بتصريح أمير مكة خالد الفيصل بأن "السعودي إماراتي والإماراتي سعودي".
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