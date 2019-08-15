الخارجية التركية: ترامب وعد بأن تمتد المنطقة الآمنة 20 ميلا مع إخراج المقاتلين الأكراد منها

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعد بأن تمتد المنطقة الآمنة 20 ميلا مع إخراج المقاتلين الأكراد منها.

وأوضح أوغلو في مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية سيراليون، أن تأسيس مركز عمليات مشتركة بين أنقرة وواشنطن، يعد خطوة أولى لإنشاء "المنطقة الأمنة".

وأضاف أن شرق نهر الفرات بات مقرا "للإرهابيين"، مشددا على ضرورة إخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من المنطقة.

وأكد الوزير التركي أن الولايات المتحدة تواصل تزويد عناصر حزب العمال الكردستاني بالسلاح.

وبخصوص برنامج تصنيع مقاتلات "إف- 35" قال تشاووش أوغلو: "استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات إف-35 أمر غير وارد".