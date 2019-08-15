روسيا تستحوذ على حصة كبيرة في بنك قطري

كشفت تقارير مالية عن أن مصرف "في تي بي" (بنك التجارة الخارجية)، ثاني أكبر المصارف في روسيا، استحوذ على حصة نسبتها 19% من بنك "سكيور" (CQUR) القطري.

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