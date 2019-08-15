معرفة إيرادات فيلم الفيل الأزرق بعد أسبوعين

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الخليج 365 :
استطاع فيلم الفيل الأزرق الذي كان بطله الفنان كريم عبد العزيز تحقيق نسبة كبيرة من الإيرادات بعد طرح هذا الفيلم بأسبوعين، حيث وصلت إيرادات هذا الفيلم إلى ما يقرب 52 مليون جنيه، كما أنه من المرجح أن هذا الفيلم سيقوم أعلى إيرادات الأفلام في تاريخ السينما المصرية.
فهذا الفيلم حقق نسبة كبيرة من النجاح في فترة وجيزة من عرضه، كما أن الجمهور أوضح فبوله على هذا الفيلم، فزادت نسبة المشاهدة كثيراً عليها فشارك الفنان كريم عبد العزيز في دور البطولة كلاً من إياد نصار وشيرين رضا، والفنانة الشابة تارا عماد والفنانة ولاء الشريف والفنان خالد الصاوي وغيرهم الكثير من الفنانين المشهورين.
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