لهذا السبب..سحب فيلم خيال مأته من معظم السينمات

الخليج 365 :

اضطرت معظم السينمات في منطقة وسط القاهرة ومعظم المولات في مدينة السادس من أكتوبر والتجمع الخامس، إلى سحب فيلم “خيال مآتة” من قاعاتها وإيقاف حفلاته نتيجة ضعف الإقبال عليه.

وصرح مصدر من داخل شركة الإنتاج المنتجة للفيلم، غنه هناك محاولات قوية من المنتج وليد صبري لإنقاذ الفيلم من الضياع، لكن كل تلك المحاولات لن تجدى خاصة وأنه يوجد انتقادات كبيرة من الجمهور للعمل على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أضاف المصدر أن تقليل عدد النسخ المعروضة للفيلم بالسينمات سوف يعود بالسلب على إيراداته في الايام القادمة، ليكون الفيلم هو الاقل بالنسبة للإيرادات في مشوار الفنان أحمد حلمي.

فيلم “خيال مآتة” من بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وحسن حسني، وبيومي فؤاد، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.