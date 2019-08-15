التحية لمواطنى العباسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خاص الخليج 365

مواصلة لابداعات شعبنا وماتتفتق عنه اذهان هؤلاء الشباب الرائعين نكتب اليوم عن مبادرة رائدة وخلاقة من مبادرات هذا الشعب المبدع الا وهى مبادرة مواطنى مدينة العباسية بامدرمان ، وتستحق هذه المبادرة الشكر والثناء والتشجيع وهى شبيهة بمبادرات سابقة لها كمبادرة شارع الحوادث ومبادرة سكتنا واحدة وحملات النظافة والتبرع بالدم وغيرها من الانشطة الشعبية البعيدة جدا عن السياسة والتسييس الهادفة الى خدمة الانسان كانسان بغض النظر عن اى اعتبار آخر .

حتى لانطيل فى المقدمة دعونا نتعرف على مبادرة ابناء حى العباسية العريق – فى امدرمان – من احد ابناء الحى انفسهم فالكلام سمح من خشم سيدو .

كتب أحد شباب العباسية :

جاري العمل لزراعة ١٠٠٠ شتلة ، ٥٠٠ منقة و ٥٠٠ جوافة في حي العباسية وقطعنا عهد على أنفسنا بعد ثلاثة سنوات بإذن الله تكون العباسية مكتفية ذاتياً من الفاكهة وتكون في متناول الجميع.

الخطوات :

١. فرضنا مبلغ ٢٠ جنيه على كل بيت في العباسية و٥٠ جنيه على كل دكان في الحي والباب مفتوح للعندو زيادة.

٢. أحضرنا الشتول من جمعية فلاحة البساتين بالمقرن وما قصروا معانا ادونا الشتلة بى ٢٠ جنيه فقط نصف القيمة وتلاته بنات شغالات هناك اتبرعوا إنهم يشرفوا على الزراعة والمتابعة المستمرة.

٣. جهزنا ٣ قلابات تراب بحر بعد عمل التصديق اللازم.

٤. أي بيت حيكون مسئول من الشجرة قدام بابو من ناحية السقاية والرعاية اليومية.

٥. تم تكوين لجنة من الحي للمتابعة والتفقد على مدار اليوم واللجنة بتضم فرد واحد من كل شارع.

نفس الحماس اللي كان موجود في العباسية أيام التظاهرات هو نفس الحماس في كل مشروع لإعمار الحي والشوارع ،

ونفس النظام والتنسيق باشراف لجنة الحارة.

#شارك_الفكرة في حيك

ما أجملها من فكرة وما اعظمها من مبادرة وكما كتب هذا الشاب ليت جميع الاحياء تنفذ الفكرة ، ولابد ان نضرب تعظيم سلام لهذا الشباب المبادر والتحية لكل مواطنى العباسية.