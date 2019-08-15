شهاب محمد - الخرطوم - وغرد الوزير الذي يدعى “محمد باحارث‏” : نحن نمثل قبائل بير طويل في دولة أسموها بيرلاند، مساحتها ٢٠٦٠ م تحدها جمهورية مصر شمالا و جمهورية السودان جنوب وهذه الخريطة الرسمية للدولة

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..”تويتر” يوثق حساب رجل يدعي أنه وزير خارجية دولة “بير لاند” بين السودان ومصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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